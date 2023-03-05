Китай в течение пяти лет обучит 5000 силовиков из развивающихся стран. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что программа обучения иностранных специалистов будет проходить в рамках реализации китайской концепции инициативы глобальной безопасности. Газета уточняет, что Китай также будет обучать военных по программе обмена.

"Пекин планирует организовать больше международных платформ для обмена и сотрудничества для решения проблем безопасности в области борьбы с терроризмом, кибербезопасности и биобезопасности", - говорится в документе.