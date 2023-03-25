Два теплохода столкнулись в Ленинградской области

Навал судов произошел в порту Усть-Луга Ленинградской области в ночь на 25 марта. Правоохранительные органы начали проверку, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры. Видео предоставил СК.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным прокуратуры, около трех часов ночи теплоход "Марко" при отходе от причала навалился на теплоход "Дива", который из-за аварии сорвало со швартовов.

"Пострадавших нет. Водотечности и разлива нефтепродуктов не допущено", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после ЧП "Марко" направили на якорную стоянку. "Дива" осталась отшвартованным у причала. На судоходстве авария не сказалась.