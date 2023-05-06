Жену Карла III короновали короной без редкого алмаза «Кохинур»

В Вестминстерском аббатстве короновали жену короля Великобритании Карла III.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на Камиллу, официально ставшую королевой Великобритании (без приставки "консорт"), надели корону королевы Марии. Изготовленная в 1911 году по случаю коронации короля Георга V и его супруги Марии Текской, она инкрустирована бриллиантами "Куллинан III", "Куллинан IV" и "Куллинан V" из личной коллекции покойной королевы Елизаветы II.

Изначально предполагалось, что для коронации жену короля Карла III будет использована корона его бабушки с редким алмазом "Кохинур". Эту корону изготовили в 1937 году по случаю коронации короля Великобритании Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон.