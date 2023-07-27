Армянская пропагандистка опять навела шороху в соцсетях. "Популярная медийная личность" почувствовала глубокую "любовь" и "уважение" отдыхающих на пляже, где акула пера решила позагорать.

"Лежишь на пляже в Адлере, вдруг появляется Симоньян в белом и с шестью охранниками, две строгие женщины из их числа начинают надувать ей матрас, остальные пристально вглядываются в лица отдыхающих (друзья на это посмотрели и сразу ушли). Маргарит, только не писай в море", - гласит подпись к фотографиям.

На фото из Telegram стоит женщина в белом топе с детскими надувными кружочками (видимо, чтоб не утонуть) на плечах. Живот, в том месте, где должна находиться талия, перевязан белой веревкой. Все элементы одежды, включая резинку для волос, белого цвета.

Столкнувшись с такой "несправедливостью", Маргоша разразилась яростной тирадой, обвиняя канал, который распространил фотографии, во всех смертных грехах и пообещала подать в международный суд. Правда, не уточнила на кого и за какие проступки.