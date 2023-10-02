Доля евро в международных расчетах упала

По итогам августа 2023 года доля евро в структуре глобальных расчетов достигла исторического минимума и опустилась до уровня в 23,2 процента. Это на 1,2 процентных пункта (п. п.) ниже в сравнении с июльским значением, сообщают "Известия" со ссылкой на данные аналитиков Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, передает Day.Az.

Показатель продолжает сокращаться с января - в сравнении с этим периодом доля евро в структуре глобальных расчетов в августе снизилась на 14,66 п. п. В то же время самое сильное падение использования единой европейской валюты эксперты зафиксировали в июне, когда доля евро рухнула почти на 7 процентных пунктов - с 31,25 до 24,4 процента. При этом доля главного конкурента евро - доллара - в августе, напротив, выросла до исторического максимума и составила 48,03 процента. В сравнении с июльским значением показатель увеличился на 1,57 п. п.

Аналитики связали снижение доли евро в структуре международных расчетов с рядом факторов, включая слабые темпы роста экономики стран еврозоны, повышение ключевой ставки со стороны руководства Европейского Центробанка (ЕЦБ) и высокие объемы долговых обязательств государств Евросоюза (ЕС). Кроме того, на подрыв доверия к евро оказывают влияние сохраняющиеся в регионе инфляция и безработица, а также увеличение на глобальном уровне доли платежей в национальных валютах на фоне антироссийских санкций.