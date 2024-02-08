https://news.day.az/world/1635657.html Морозное "глобальное потепление" в Турции - ФОТО - ВИДЕО
Морозное "глобальное потепление" в Турции - ФОТО - ВИДЕО
Уже несколько дней более 1100 дорог в шести провинциях Турции закрыты из-за сильного снегопада
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Ардахане впервые в истории метеонаблюдений выпало более 1 метра снега.
Морозное "глобальное потепление" в начале февраля накрыло Стамбул и добралось до восточной Турции.
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