Морозное "глобальное потепление" в Турции

Уже несколько дней более 1100 дорог в шести провинциях Турции закрыты из-за сильного снегопада

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В Ардахане впервые в истории метеонаблюдений выпало более 1 метра снега.

Морозное "глобальное потепление" в начале февраля накрыло Стамбул и добралось до восточной Турции.

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