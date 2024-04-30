НАТО готовится к войне всей коалицией

Одним из наиболее фундаментальных разногласий в НАТО является несоответствие во взглядах стран-членов альянса на угрозы, в числе которых называют терроризм и действия России, сообщает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, планировщики НАТО считают, что "прямое российское вторжение" в граничащую страну-участницу альянса в ближайшем будущем маловероятно, однако альянс вновь начал готовиться к войне коалицией.

При этом еще недавно некоторые военные чиновники в странах НАТО говорили, что "Москва может быть достаточно сильна, чтобы осуществить атаку через несколько лет", отмечает издание. В краткосрочной перспективе в НАТО опасаются, что Россия "может спровоцировать конфликт в соседних странах, побуждая для этого местных россиян и используя напряженность в качестве предлога для вмешательства, как это сделал Кремль на востоке Украины десять лет назад", пишет WSJ.

Сейчас подготовка к "войне всей коалицией" снова является приоритетом НАТО, поэтому альянс ставит своей целью "подготовить союзников к борьбе плечом к плечу", уточняет газета. В том числе для этого НАТО в этом году решило провести крупнейшие с 1988 года учения под названием "Стойкий защитник" (Steadfast Defender). Они проходят с февраля по май в Европе, участие в них принимают 90 тыс. военнослужащих стран альянса. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев утверждал, что на этих учениях "отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией".

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