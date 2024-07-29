Хаменеи заявил о возможном сближении Ирана с Западом

Религиозный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, заявил о возможном сближении страны с Западом при новом президенте Масуде Пезешкиане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

По словам Хаменеи, отношения Ирана и Запада могут измениться, если последний пересмотрит свое "плохое поведение", под которым подразумеваются санкции.

28 июля Пезешкиан официально был утвержден Хаменеи в качестве президента. После вступления в должность он заявил о приверженности "конструктивной и эффективной" внешней политике.

До этого аятолла Хаменеи призвал нового президента-реформиста Ирана Пезешикана продолжить курс предшественника Эбрахима Раиси.

6 июля избирком Ирана объявил о победе Масуда Пезешкиана на внеочередных президентских выборах, проведенных после трагического крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Пезешкиан набрал 16,384 млн из 30,530 млн голосов - по меньшей мере 53,6% от общего числа. Его конкурент, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили, получил 13,538 млн голосов (44,3%). Явка на выборах составила 49,8%.

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