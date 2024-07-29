Япония поставит США ракеты для комплексов Patriot

Министерство обороны Японии подписало первый контракт на поставку США ракет для модернизированных зенитных ракетных комплексов "Patriot" PAC-3.

Как перелдает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила газета Yomiuri.

Таким образом США хотят пополнить запасы своей армии, которые сокращаются из-за поставок Украине.

По данным газеты, стороны подписали договор на сумму около 3 млрд иен (примерно $20 млн). Количество ракет, которые будут экспортированы Японией, не уточняется.

28 июля японское агентство Kyodo со ссылкой на документ, подписанный США и Японией в рамках встречи формата "2+2", сообщило, что Вашингтон и Токио планируют расширить совместное производство ракет для комплексов AMRAAM и Patriot PAC-3.

До этого главы Минобороны США, Японии и Южной Кореи подписали меморандум о сотрудничестве в области безопасности ради "мира и стабильности" на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе.

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