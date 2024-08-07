На АЭС «Фукусима-1» снова сбрасывают воду

В Японии начался восьмой этап сброса очищенной от радиоактивных веществ воды с атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в пресс-службе оператора Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

В компании уточнили, что до 25 августа с АЭС планируют сбросить около 7,8 тыс. тонн воды.

Предварительные анализы показали, что содержание радиоактивных компонентов в жидкости соответствует норме. В частности, уровень трития сейчас находится на отметке в 1,7 трлн беккерелей.

Следующие этапы сброса воды запланированы на август-сентябрь и сентябрь-октябрь текущего года. В следующем году процедуру проведут в феврале-марте.

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