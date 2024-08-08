Эстония ввела усиленный таможенный контроль на границе с Россией

Власти Эстонии усилили меры проверки на границе с Россией и ввели полный таможенный контроль. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на правительство страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, нововведения касаются всех погранпунктов на российско-эстонской границе - в Нарве, Лухамаа и Койдула. Отмечается, что меры направлены на исключение возможности ввоза в РФ товаров, подпадающих под введенные Евросоюзом антироссийские санкции.

"Если говорить о пассажирах, то в первую очередь это будет выражаться в визуальном контроле и опросе. При возникновении подозрений или выборочно будет осуществляться дополнительный осмотр личных вещей вплоть до осмотра при помощи рентгена", - приводит портал слова министра финансов Эстонии Юргена Лиги. Он добавил, что рентген-аппарат при необходимости также будет использоваться для осмотра транспорта, а в некоторых случаях будет осуществляться разгрузка товара, его вскрытие и пересчитывание.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил 1 августа, что власти прибалтийской республики с 8 августа усилят меры проверки на границе с Россией и введут полный таможенный контроль. Польша, Финляндия, а также Латвия, Литва и Эстония подписали в мае 2024 года соглашение об усилении мониторинга соблюдения санкций ЕС в отношении РФ и обмене соответствующей информацией. Документ предусматривает совместные меры, направленные на предотвращение обхода санкций.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!