США предоставят Израилю $3,5 млрд на вооружения

Соединенные Штаты намерены предоставить Израилю $3,5 млрд на приобретение американского оружия и военной техники. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по их сведениям, в четверг вечером Госдепартамент США уведомил Конгресс, что администрация Джо Байдена планирует направить Израилю "иностранное военное финансирование на несколько миллиардов" из средств, выделение которых Израилю законодатели согласовали в апреле. Это даст еврейскому государству возможность закупить у США продвинутые системы вооружений и другое необходимое оборудование.

Как отмечает CNN, Израиль не получит оружие на эту сумму сразу же, так как системы вооружения, которые он сможет закупить, еще только создаются. Соответственно они будут поставлены не раньше, чем через несколько лет.

24 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США, где попросил Вашингтон ускорить процесс предоставления американской военной помощи. Нетаньяху также заявил, что операция Израиля в секторе Газа может быстро закончиться, если радикальное палестинское движение ХАМАС сложит оружие и освободит заложников.

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