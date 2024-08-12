В США захотели выслать более миллиона нелегалов

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс предложил в рамках борьбы с нелегальной миграцией в стране "начать с депортации 1 млн" человек, незаконно находящихся в Соединенных Штатах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс, кандидат в вице-президенты США, заявил, что хотел бы проведения предвыборных дебатов со своим оппонентом от демократов - губернатором штата Миннесота Тимом Уолцем.

"Есть 20 млн человек, которые находятся здесь [в США] нелегально. Надо начинать с чего-то достижимого, - сказал он в интервью телеканалу ABC. - Давайте начнем с 1 млн, <...> и потом мы сможем двигаться дальше".

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп неоднократно обещал в случае своей победы на президентских выборах "запустить самую масштабную кампанию по депортации в истории" США.

Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов нынешней предвыборной кампании в США. Республиканцы фактически обвиняют демократов в его резком обострении. Президентские выборы пройдут 5 ноября.

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