Тревога на базе НАТО в Германии

На базе НАТО в немецком городе Гайленкирхен была объявлена тревога и повышен уровень безопасности из-за якобы угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Тревога, объявленная на прошлой неделе на базе НАТО в Германии, где размещены самолеты-разведчики AWACS Североатлантического альянса, была вызвана потенциальной угрозой со стороны беспилотников. Сейчас на военном объекте повышен уровень безопасности", - передает агентство.

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