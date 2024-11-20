Китай отказал США во встрече министров обороны - впервые за год
Министерство обороны КНР отказало во встрече своего министра Дун Цзюна с главой Пентагона Ллойдом Остином на полях саммита глав военных ведомств стран АСЕАН-плюс в Лаосе.
Как передает Day.Az, об этом 20 ноября сообщил телеканал CNN.
"Причиной, по которой Пекин отклонил запрос, предположительно, стало одобрение Пентагоном поставки крупной партии оружия на Тайвань", - уточняется в статье.
Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. Соединенные Штаты формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
В статье сообщается, что Китай впервые отменил переговоры между высокопоставленными чиновниками оборонных ведомств за год, в ходе которого, как казалось, между Пекином и Вашингтоном наблюдалось "улучшение военных коммуникаций".
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