Более 100 тысяч животных погибли из-за наводнений в Австралии

В австралийском Квинсленде более 100 000 голов крупного рогатого скота и овец погибли или пропали без вести из-за разрушительных наводнений.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Наводнения разрушили инфраструктуру, изолировали общины и нанесли огромный ущерб местным фермерам.