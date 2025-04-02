https://news.day.az/world/1741582.html Более 100 тысяч животных погибли из-за наводнений в Австралии - ВИДЕО В австралийском Квинсленде более 100 000 голов крупного рогатого скота и овец погибли или пропали без вести из-за разрушительных наводнений. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Наводнения разрушили инфраструктуру, изолировали общины и нанесли огромный ущерб местным фермерам.
Более 100 тысяч животных погибли из-за наводнений в Австралии - ВИДЕО
В австралийском Квинсленде более 100 000 голов крупного рогатого скота и овец погибли или пропали без вести из-за разрушительных наводнений.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Наводнения разрушили инфраструктуру, изолировали общины и нанесли огромный ущерб местным фермерам.
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