https://news.day.az/world/1741582.html

Более 100 тысяч животных погибли из-за наводнений в Австралии - ВИДЕО

В австралийском Квинсленде более 100 000 голов крупного рогатого скота и овец погибли или пропали без вести из-за разрушительных наводнений. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Наводнения разрушили инфраструктуру, изолировали общины и нанесли огромный ущерб местным фермерам.