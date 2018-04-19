Правительство Кыргызстана ушло в отставку из-за вотума недоверия

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства в связи с вотумом недоверия парламента. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ранее парламент Кыргызстана по предложению коалиции оппозиционного меньшинства вынес вотум недоверия действующему правительству по итогам его отчета за 2017 год.

Напомним, что в 2017 году правительством в течение восьми месяцев руководил нынешний президент страны Сооронбай Жээнбеков, который сложил полномочия в связи с участием в президентских выборах. Самый молодой по составу Кабинет министров под руководством сорокалетнего Сапара Исакова принес присягу в сентябре прошлого года. За недоверие правительству Исакова проголосовал 101 парламентарий, против - пять.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 апреля, подписал указ "Об отставке правительства Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Это первая в истории Кыргызстана отставка правительства в связи с вотумом недоверия.

Согласно законодательству страны, правительство формирует парламент по представлению премьер-министра, назначенного коалицией парламентского большинства. В случае если парламент выражает недоверие правительству, президент вправе либо принять решение об отставке Кабмина, либо не согласиться. Однако если парламент повторно в течение трех месяцев примет решение о недоверии правительству, президент обязан отправить Кабмин в отставку.

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