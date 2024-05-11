Началось серийное производство нового Haval H9

В Китае началось серийное производство нового внедорожника Haval H9. До этого единичные экземпляры попадали к китайским дилерам на тест-драйв, а также в качестве выставочного автомобиля, сообщает Day.Az со ссылкой на CarNewsChina.



По информации издания, его стоимость в КНР составит около 170 000 юаней.



Текущее поколение Haval H9 продается в Китае по цене от 214 800 до 279 800 юаней.

Что это за автомобиль? Новый Haval H9 - крупный рамный внедорожник размером с Toyota Land Cruiser 300: габариты составляют 5070 х 1976 х 1930 мм, колесная база - 2850 мм. Машина с бензиновым мотором оснащается 17-, 18- и 19-дюймовыми колесными дисками, для дизельных машин предлагаются только 18-дюймовые диски.

Как он выглядит? Новый Haval H9 получил совершенно новый кузов, выполненный в ретро-стиле. Теперь визуально Haval H9 стал больше похож на кроссовер Haval Dargo и близкий по конструкции Tank 300, который также выпускается концерном Great Wall. Тот же стиль можно сравнить с Land Rover Defender, который сейчас официально не поставляется в Россию. Передние фары Haval H9 стали круглыми, но заключенными в квадратные хромированные рамки. Задние фонари опустились вниз и больше не располагаются на стойках кузова. Конструкция пятой двери, распахивающейся вправо, сохранилась.

Что в салоне? В салоне машины установили трехспицевый руль, 14,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы и селектор коробки передач необычной формы в стиле моделей Tank.

Что по технике? В движение новый Haval H9 приводит двухлитровый бензиновый мотор мощностью 224 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Также автомобиль можно будет купить с 186-сильным дизельным агрегатом и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

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