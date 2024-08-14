Пекин инициирует разбирательство из-за пошлин на китайские электромобили

Пекин запросил начало консультаций по разрешениям споров во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за ввода Евросоюзом таможенных пошлин на некоторые категории китайских электромобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение размещено на сайте этой международной структуры.

"Китай запросил проведение в ВТО консультаций с Европейским союзом по разрешениям споров в отношении расследования ЕС касательно [китайских] субсидий для импортируемых из Китая автомобилей с электронными батареями и последующего введения временных ответных пошлин на отдельные автомобили", - говорится в тексте.

Как поясняется в сообщении, запрос консультаций формально инициирует торговый спор в рамках ВТО. Этот механизм дает возможность сторонам спора провести переговоры и попытаться найти решение без того, чтобы прибегать к арбитражу. Если в течение 60 дней не будет найдено решение, то инициатор спора может запросить арбитраж в рамках ВТО.

4 июля Евросоюз ввел пошлины в размере от 17,4% до 37,6% на электромобили из КНР. Как сообщила Еврокомиссия, эти тарифы были применены на основании результатов расследования по противодействию "незаконным субсидиям", которое продолжалось девять месяцев. Высший орган исполнительной власти ЕС уточнил, что консультации с Китаем по этой теме "интенсифицировались в последние месяцы", а европейская сторона рассчитывает на достижение урегулирования на основе переговоров в соответствии с нормами Всемирной торговой организации.

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