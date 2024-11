Caterham выпустил лимитированный спорткар Seven CSR Twenty

Фирма Caterham представила лимитированный родстер Seven CSR Twenty. Он впервые сочетает самое продвинутое шасси Caterham с двигателем 2.0 Ford Duratec в спецификации Seven 420. Всего будет выпущено четыре десятка таких машин. Тираж поделят поровну между Великобританией и Соединенными Штатами, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Английская Caterham отмечает 20-летие самой радикальной версии родстера Seven - CSR. Значимость события подчеркивает лимитированный Seven CSR Twenty, который, во-первых, станет первой моделью, построенной на вновь запущенном заводе в Дартфорде, а во-вторых, впервые предложит уникальное сочетание шасси CSR с популярным двигателем 2.0 Ford Duratec от Seven 420. Тираж юбилейного ростера ограничен 20 экземплярам. Начальная цена - 80 тысяч фунтов стерлингов. Столько же стоит, к примеру, Lotus Emira.

Четырехцилиндровый "атмосферник" на Seven CSR Twenty развивает 213 лошадиных сил и 203 Нм крутящего момента и позволяет ускоряться с места до 60 миль в час за 3,9 секунды. Максимальная скорость - 219 километров в час. Коробка передач здесь механическая, пятиступенчатая. На передней оси стоят четырехпоршневые тормозные суппорты, диаметр колес - 15 дюймов. Покупателям будет доступен выбор из двух основных цветов кузова и восьми акцентных. В списке опций - быстросъемный руль Momo, заднее антикрыло из углепластика и отделка дуги безопасности кожей.

Визуально выделиться Seven CSR Twenty помогут носовая часть в стиле спорткара 620, полностью светодиодная оптика и решетка Юнион Джек. Салон лимитированного родстера отделан кожей производства шотландской Muirhead и алькантарой. В оснащение включены эксклюзивные шкалы приборов, четырехточечные ремни безопасности, отопитель и 12-вольтовая розетка. Помимо 20 машин для Великобритании, Caterham выпустит ещё столько же для США. Так что если нужен настоящий эксклюзив, лучше штучного RAF 360 не найти.