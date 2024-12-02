BMW выпустила уникальный M3 GTR в честь NFS Most Wanted

BMW сделала уникальный M3 GTR в честь NFS Most Wanted. В следующем году знаменитая аркада празднует 20-летие, а первый Need for Speed вышел и вовсе 30 лет назад. Фирма BMW по просьбе Electronic Arts решила отметить оба события: воссоздан M3 GTR (E46) из франшизы Most Wanted! К проекту подошли серьёзно: основой послужил гоночный автомобиль 2001 года, на котором Йорг Мюллер выиграл чемпионат ALMS, а сходство достигается за счет ливреи, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Разработчики NFS Most Wanted создавали BMW M3 GTR, вдохновляясь гоночным купе в кузове E46. Теперь история сделала обратный виток: уже баварская марка взяла из запасников трековый болид, чтобы отметить юбилей компьютерной игры. Боковой выхлоп, гигантское антикрыло, атмосферный 4,0-литровый V8, 6-ступенчатая "механика": такой M3 GTR мог разогнаться до 295 км/ч!

Правила американской серии Ле-Ман (ALMS) подразумевали мелкосерийный выпуск дорожных M3 GTR для омологации гоночных болидов, поэтому в 2002 году было построено десять экземпляров M3 GTR Strassenversion - самой экстремальной, легкой и дорогой версии купе. По меркам начала 2000-х цена ошеломляла: за такую "эмку" просили около 250 тысяч евро! Поскольку каждый экземпляр представляет собой коллекционную ценность для юбилея NFS взяли полноценный гоночный автомобиль.

Ливрея NFS Most Wanted - это всего лишь плёнка, поэтому оригинальный BMW M3 GTR не пострадал. Автомобиль покажут публике на фестивале BMW Welt в Мюнхене: мероприятие продлится до 6 января. А в 2025 году возможен публичный дебют на автошоу в британском Гудвуде, хотя этот факт пока не подтверждён.