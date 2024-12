https://news.day.az/autonews/1711988.html

BMW выпустила уникальный M3 GTR в честь NFS Most Wanted - ФОТО

BMW сделала уникальный M3 GTR в честь NFS Most Wanted. В следующем году знаменитая аркада празднует 20-летие, а первый Need for Speed вышел и вовсе 30 лет назад. Фирма BMW по просьбе Electronic Arts решила отметить оба события: воссоздан M3 GTR (E46) из франшизы Most Wanted!