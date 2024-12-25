Volkswagen прекратил производство мотора VR6, который был в строю 34 года

Volkswagen прекратил выпуск легендарных двигателей VR6. Производство VR6 завершилось спустя 34 года на конвейере: в период с 1991 по 2024 год было выпущено 1,87 миллиона таких моторов, пишет The Drive. Изначально рабочий объем агрегата составляет 2,8 литра, позже появились версии на 2,5 до 3,6 литра, а отдача варьировалась от 140 до 299 лошадиных сил. VR6 устанавливали на Golf, Audi TT, Atlas (он же Teramont), а также на коммерческие микроавтобусы, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Последний экземпляр VR6 (обозначался просто как V6) сошел с конвейера 12 декабря 2024 года, о чем Volkswagen скромно сообщил в своих соцсетях, не удостоив это событие отдельным пресс-релизом. Хотя этот агрегат имел большую значимость не только для немецкого концерна, но и для мирового автопрома в целом - он стал самым массовым в истории рядно-разнесенным двигателем, разойдясь тиражом более 1,87 миллиона штук.

Смещенно-рядный шестицилиндровый мотор с углом развала 15 градусов впервые был выпущен в 1991 году и дебютировал на хэтчбеке Volkswagen Golf - это была 2,8-литровая версия агрегата. Затем появились турбированный вариант объемом 2,5 литра и "шестерка" на 3.6 литра, и в разные годы они устанавливались не только на автомобили марки Volkswagen, но и на модели других брендов из портфеля концерна и партнеров. Например, Audi, Skoda, Seat, Porsche, использовались на минивэнах Ford Galaxy и Mercedes-Benz Vito/Viano.