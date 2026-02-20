Конфискованный Lamborghini продали по нереально заниженной цене. В соседнем Казахстане на государственных торгах реализовали суперкар Lamborghini Huracan LP 610−4 Spyder 2016 года выпуска. Прежде спайдер принадлежал организаторам онлайн-казино, а сейчас нашла нового владельца, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Аукцион проходил по системе понижения цены, а в качестве начальной цены организаторы торгов заявили 343,3 млн тенге. В свою очередь, эксперты-оценщики указали стоимость на уровне 114,4 млн тенге.

Приобрести суперкар изъявили желание двое претендентов: победитель аукциона предложил за 10-цилиндровый Lamborghini Huracan 66,5 млн тенге. Ещё 4,65 млн тенге будет стоить легализация покупки.

Стоит заметить, что аналогичные спайдеры 2015-2017 годов выпуска сейчас продаются по цене около 20 млн рублей. То есть казахстанскому покупателю автомобиль достался вдвое дешевле рыночной стоимости.