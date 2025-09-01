Bu tarixdə güclü maqnit qasırğası olacaq - XƏBƏRDARLIQ
Sentyabrın 2-də Yer kürəsində G2-G4 sinfinə aid maqnit qasırğaları gözlənilir.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Günəş plazmasının emissiyası səbəbindən sentyabrın 2-də Yer kürəsində G2-G4 səviyyəli güclü maqnit qasırğası gözlənilir. Həkimlər fırtınaların sinir və ürək-damar sistemlərinə mənfi təsirini azaltmaq üçün daha çox maye içməyi, antioksidantlar və kalium olan qidalar yeməyi, həmçinin qadcetlərdən istifadəni məhdudlaşdırmağı və xroniki xəstəliklər üçün tövsiyələrə əməl etməyi məsləhət görürlər.
Astronomlar 24 saat ərzində Günəşin səthindən Yerə doğru ikinci plazma atılmasını qeydə alıblar . Hadisə avqustun sonundan bəri ən güclü olan M2.76 səviyyəli məşəllə müşayiət olunub.
Sentyabrın 2-də Günəş maddə buludunun Yer orbitinə çatacağı təsdiqlənib. İlkin proqnozlara görə, bu, beş ballıq şkala üzrə G2-G4 səviyyəsində maqnit qasırğalarına səbəb olacaq.
Belə bir narahatlıq təkcə insanların rifahına deyil, həm də peyklərin, radiorabitə və enerji sistemlərinin işinə təsir göstərə bilər.
Maqnit qasırğası zamanı özünüzü necə qorumalısınız?
Maqnit qasırğası zamanı gündə ən azı 1,5-2 litr maye içməklə su balansını qorumaq vacibdir - limonlu su, bitki çayları, maqnezium, kalium və antioksidanlarla zəngin qidalar: göyərti, giləmeyvə, qoz-fındıq, balıq və qurudulmuş meyvələr uyğun gəlir. Kontrast duşlar və isti ayaq vannaları, narahatlıq üçün nəfəs məşqləri, nanə yağı ilə masajlar və baş ağrıları üçün sərin kompreslər, həmçinin yatmazdan əvvəl qadcetlərdən istifadəni məhdudlaşdırmaq narahatlığı azaltmaq üçün faydalıdır.
Xroniki xəstəlikləri olan insanlara həkim göstərişlərinə ciddi əməl etmələri və dərmanları əllərində saxlamaları tövsiyə olunur.
