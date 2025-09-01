Mətbuat Şurası Trend BİA-nı 30 illik yubiley münasibəti ilə təbrik edib
Ölkəmiz üçün ən vacib və həssas vaxtda fəaliyyətə başlamış, bu gün 30 illik yubileyini qeyd edən Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi geniş fəaliyyət diapazonuna üstünlük verərək, informasiya yayıcılığı sahəsində məktəbə çevrilmiş media orqanıdır.
Day.Az xəbər verir ki, bu fikirlər Mətbuat Şurasının Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin 30 illik yubiley münasibəti ilə yayımladığı təbrikdə yer alıb.
Təbrikdə bildirilib ki, bu məktəbin müdavimləri sırasında həm jurnalistikamızda, həm də ictimai həyatın müxtəlif sahələrində təmsil olunan çoxsaylı nüfuzlu şəxslər var.
"Trend jurnalist peşəkarlığının cəmiyyətin maraq və mənafeləri ilə uzlaşmasında xüsusi rol oynamaqla ənənə yaratdı. Ənənələri və tutduğu mövqeni qorumaq isə heç də hər informasiya agentliyinə müyəssər olmur. Bunu bacaran agentlik həm də dövrün tələblərinə uyğunlaşmağın örnəyidir, kəskin rəqabət fonunda Azərbaycanın media brendi kimi dünyada məşhurdur, inam və etimad sahibidir. Onu populyarlaşdıran mühüm cəhətlərdən biri də həyata keçirdiyi çoxşaxəli beynəlxalq media əməkdaşlığı xəttidir. Belə bir dayanıqlı və davamlı xəttin seçilməsi isə xarici aləmdə ölkəmizlə bağlı həqiqətlərinin təbliğinə müstəsna töhfədir.
Azərbaycan Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvləri Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin rəhbərliyini və kollektivinin üzvlərini 30 illik yubiley münasibəti ilə təbrik edir, onlara bitib-tükənməyən yaradıcılıq şövqü arzulayır, ən səmimi diləklərini çatdırırlar. Şura üzvləri yubilyar media orqanının gələcəkdə də böyük uğurlara imza atacağına, Azərbaycanın yeni nailiyyətlərinin müjdəçisinə çevrilməklə inkişaf edəcəyinə, dünyanın informasiya məkanında daha yüksək zirvələr fəth edəcəyinə əmindirlər", - deyə təbrikdə qeyd edilib.
