https://news.day.az/azerinews/1779314.html Makron baş nazirin istefasını qəbul etdi Fransanın baş naziri Fransua Bayru Prezident Emmanuel Makrona istefa ərizəsini təqdim edib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı xarici KİV məlumat yayıb. Bildirilib ki, Makron Baş nazirin istefa ərizəsini qəbul edib. Qeyd olunub ki, Bayru hökuməti yeni kabinet formalaşana qədər cari işləri icra etməyə davam edəcək.
