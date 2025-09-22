https://news.day.az/azerinews/1782296.html Azərbaycanla "ACWA Power" su və torpaq sahəsində bilik və təcrübə mübadiləsi sazişi imzalayıb Azərbaycan Meliorasiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu ilə "ACWA Power" su və torpaq sahəsində bilik və təcrübə mübadiləsi üzrə Anlaşma Memorandumunu (MoU) imzalayıblar.
Azərbaycanla "ACWA Power" su və torpaq sahəsində bilik və təcrübə mübadiləsi sazişi imzalayıb
Azərbaycan Meliorasiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu ilə "ACWA Power" su və torpaq sahəsində bilik və təcrübə mübadiləsi üzrə Anlaşma Memorandumunu (MoU) imzalayıblar.
Day.Az xəbər verir ki, Bakıda keçirilən 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində baş tutan mərasimdə Anlaşma Memorandumunu Azərbaycan Meliorasiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun İdarə Heyətinin sədri Mir Mövsüm Dadaşov və "ACWA Power"in Azərbaycan və Türkiyə üzrə Baş Meneceri Selim Güven imzalayıblar.
Saziş institutun fəaliyyət sahəsində elmi-texniki əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yönəlib.
