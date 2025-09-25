https://news.day.az/azerinews/1783225.html Həbsdə olan “Kanal 13” internet televiziyasının rəhbəri məhkəməyə müraciətə edib Hazırda həbsdə olan "Kanal 13" internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucov vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması üçün məhkəməyə müraciətə edib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Suraxanı Rayon Məhkəməsində keçirilən prosesdə müraciət təmin etməyib. Qeyd edək ki, Əziz Orucov 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Həbsdə olan “Kanal 13” internet televiziyasının rəhbəri məhkəməyə müraciətə edib
Hazırda həbsdə olan "Kanal 13" internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucov vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması üçün məhkəməyə müraciətə edib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Suraxanı Rayon Məhkəməsində keçirilən prosesdə müraciət təmin etməyib.
Qeyd edək ki, Əziz Orucov 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 188.2-ci (Qanunla müəyyən edilmiş mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququ olmadan torpaq sahəsi üzərində özbaşına tikinti) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре