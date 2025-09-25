Həbsdə olan “Kanal 13” internet televiziyasının rəhbəri məhkəməyə müraciətə edib

Hazırda həbsdə olan "Kanal 13" internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucov vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması üçün məhkəməyə müraciətə edib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Suraxanı Rayon Məhkəməsində keçirilən prosesdə müraciət təmin etməyib.

Qeyd edək ki, Əziz Orucov 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 188.2-ci (Qanunla müəyyən edilmiş mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququ olmadan torpaq sahəsi üzərində özbaşına tikinti) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.