https://news.day.az/azerinews/1783752.html Rəcəb Tayyib Ərdoğan 27 sentyabr - Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 27 sentyabr - Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"Dostumuz, qardaşımız Can Azərbaycanımızın Anım Günündə böyük bir qəhrəmanlıq nümunəsi sərgiləyərək Qarabağı və işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarını azadlığına qovuşduran şəhidlərimizi rəhmətlə, qazilərimizi isə hörmətlə yad edirəm.
Qarabağ sonsuzadək Azərbaycandır!"
