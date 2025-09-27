Rəcəb Tayyib Ərdoğan 27 sentyabr - Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 27 sentyabr - Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:

"Dostumuz, qardaşımız Can Azərbaycanımızın Anım Günündə böyük bir qəhrəmanlıq nümunəsi sərgiləyərək Qarabağı və işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarını azadlığına qovuşduran şəhidlərimizi rəhmətlə, qazilərimizi isə hörmətlə yad edirəm.

Qarabağ sonsuzadək Azərbaycandır!"