Günəşdə üçüncü güclü partlayış baş verib

Günəşdə "M" sinfinə aid gün ərzində üçüncü güclü partlayış baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Tətbiqi Geofizika İnstitutu məlumat yayıb.

 

Məlumata görə, sentyabrın 29-da Bakı vaxtı ilə saat 15:39-da 4236-cı (N11E33) günəş ləkələri qrupunda rentgen diapazonunda 33 dəqiqə davam edən M1.1 partlayışı qeydə alınıb.

Daha əvvəl Günəşdə M1.1 və M3.6 partlayışlarının baş verdiyi bildirilmişdi.