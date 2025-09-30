Cabir İmanovla vida mərasiminin yeri dəyişdirildi

Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi sabah saat 13:00-da Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzində keçiriləcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Teleqraf-a əməkdar artistin dostu, Xalq artisti Murad Dadaşov məlumat verib.

Qeyd edək ki, aktyor "Qurd Qapısı" qəbiristanlığında dəfn ediləcək.