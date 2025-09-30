https://news.day.az/azerinews/1784276.html Cabir İmanovla vida mərasiminin yeri dəyişdirildi Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi sabah saat 13:00-da Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzində keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Teleqraf-a əməkdar artistin dostu, Xalq artisti Murad Dadaşov məlumat verib. Qeyd edək ki, aktyor "Qurd Qapısı" qəbiristanlığında dəfn ediləcək.
