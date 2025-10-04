https://news.day.az/azerinews/1785534.html Ərdoğanın nəvəsinin çıxışı maraqla qarşılandı - VİDEO Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın nəvəsi Ömər Tayyib Boğaziçi Diplomatiya Forumunda çıxış edib. Day.Az xəbər verir ki, onun çıxışı sosial mediada maraqla qarşılanıb. Gənc Ərdoğan ilk səhnə performansında boyu, özünə inamı və yetkin davranışı ilə tamaşaçıların diqqətini çəkib. Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Ərdoğanın nəvəsinin çıxışı maraqla qarşılandı - VİDEO
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın nəvəsi Ömər Tayyib Boğaziçi Diplomatiya Forumunda çıxış edib.
Day.Az xəbər verir ki, onun çıxışı sosial mediada maraqla qarşılanıb.
Gənc Ərdoğan ilk səhnə performansında boyu, özünə inamı və yetkin davranışı ilə tamaşaçıların diqqətini çəkib.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре