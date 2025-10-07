https://news.day.az/azerinews/1785932.html "ChatGPT"dən soruşduğu suala görə həbs olundu ABŞ-ın Florida ştatında 13 yaşlı məktəbli ChatGPT-dən dostunu öldürməyə kömək etməsini istədiyi üçün həbs olunub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, şagird Yanfranko dərs zamanı neyron şəbəkəsinə dostundan necə qurtulacağını soruşub. Şagirdin təhlükəli sorğusunu məktəbin direktor müavini görüb və dərhal polis çağırıb.
