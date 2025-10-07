https://news.day.az/azerinews/1786128.html Xalq artisti aparıcılıq edəcək Xalq artisti Mehriban Zəki yenidən aparıcılıq edəcək. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa "Divarların sirri" adlı proqramla tamaşaçılarla görüşəcək. Sözügedən veriliş "Mədəniyyət TV"də yayımlanacaq. Bakıda inşa olunan tarixi binaların hekayəsi izləyicilərin diqqətinə çatdırılacaq.
Xalq artisti aparıcılıq edəcək
Xalq artisti Mehriban Zəki yenidən aparıcılıq edəcək.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa "Divarların sirri" adlı proqramla tamaşaçılarla görüşəcək.
Sözügedən veriliş "Mədəniyyət TV"də yayımlanacaq. Bakıda inşa olunan tarixi binaların hekayəsi izləyicilərin diqqətinə çatdırılacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре