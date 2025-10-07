Xalq artisti aparıcılıq edəcək

Xalq artisti Mehriban Zəki yenidən aparıcılıq edəcək.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa "Divarların sirri" adlı proqramla tamaşaçılarla görüşəcək.

Sözügedən veriliş "Mədəniyyət TV"də yayımlanacaq. Bakıda inşa olunan tarixi binaların hekayəsi izləyicilərin diqqətinə çatdırılacaq.