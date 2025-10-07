Bu binalarda yaşayanları böyük təhlükə gözləyir
Paytaxtın Azadlıq prospekti ilə Əcəmi Naxçıvani küçəsinin kəsişdiyi ərazidə binaların bir-birinə çox yaxın tikilməsi sakinləri narahat edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sakinlərin sözlərinə görə, bəzi keçidlər o qədər dar və alçaqdır ki, hərəkət zamanı başlarını vururlar və keçməkdə çətinlik çəkirlər. Fövqəladə hallar zamanı isə təxliyə demək olar ki, mümkünsüzləşir.
Məsələ ilə bağlı Bakı Memarlıq Layihələri Bürosunun rəhbəri Məmməd Məmmədov bildirib ki, çoxmərtəbəli tikililərdə təhlükəsizlik əsas şərtlərdən biri olmalıdır.
Onun sözlərinə görə, binaların bu qədər yaxın inşa olunması yanğın təhlükəsizliyi, insanların rahat hərəkəti və ümumilikdə şəhərsalma prinsipləri baxımından ciddi pozuntudur. Təhlükəsizlik qaydalarının gözlənilməməsi həm sakinlərin həyatını riskə atır, həm də şəhərin inkişafına ziddir.
