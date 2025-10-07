https://news.day.az/azerinews/1786360.html 11-ci sinif şagirdi vəfat etdi Şəmkirdə 11-ci sinif şagirdi Rəsul Ələddin oğlu Qəribov vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun təhsil aldığı Şəmkir rayonu Aşağı Seyfəli kənd Natiq Abbasov adına tam orta məktəbin sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb. Məktəblinin hansı səbəbdən vəfat etdiyi barədə məlumat yoxdur.
