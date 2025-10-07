https://news.day.az/azerinews/1786372.html Qəbələdə Prezident İlham Əliyevin adından TDT-nin Zirvə Görüşündə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə rəsmi nahar verilib - FOTO Oktyabrın 7-də Qəbələdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) 12-ci Zirvə Görüşündə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə rəsmi nahar verilib. Bunu Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Bunu Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
