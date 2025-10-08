https://news.day.az/azerinews/1786459.html Hadisə və bir neçə məşhur saxlanıldı - SƏBƏB Bu səhər Dilan və Engin Polat, İrəm Derici, Simgə Sağın və Hadisə narkotikdən istifadəni təşviq etmək ittihamı ilə saxlanılıblar. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı xəbər verib.
Bu səhər Dilan və Engin Polat, İrəm Derici, Simgə Sağın və Hadisə narkotikdən istifadəni təşviq etmək ittihamı ilə saxlanılıblar.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı xəbər verib.
Məşhur müğənni Hadisə İstanbul İl Jandarma Komandanlığının narkotik istifadəsini təşviq etmək ittihamı ilə başlatdığı istintaqda saxlanılanlar siyahısındadır.
