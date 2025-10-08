Hadisə və bir neçə məşhur saxlanıldı

Bu səhər Dilan və Engin Polat, İrəm Derici, Simgə Sağın və Hadisə narkotikdən istifadəni təşviq etmək ittihamı ilə saxlanılıblar.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı xəbər verib.

Məşhur müğənni Hadisə İstanbul İl Jandarma Komandanlığının narkotik istifadəsini təşviq etmək ittihamı ilə başlatdığı istintaqda saxlanılanlar siyahısındadır.