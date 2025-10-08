Bakıda 14 manata quzu əti satılır - Ucuzlaşmanın səbəbi bilindi - VİDEO
Kiloqramı yerli bazarla nisbətən daha ucuz, alıcısı isə çoxdur.
Day.Az xəbər verir ki söhbət Braziliya, Qazaxıstan, Monqolustan, Belarusya, Ukrayna və digər Avropa ölkələrindən idxal olunan ət məhsullarından gedir.
Rəsmi statistik rəqəmlərə əsasən, ötən il ölkəyə ət idxalı 41 faiz artıb. Bəs son illərdə artan tələbat səbəbi ilə ölkəyə idxal edilən Monqolustan quzusu və Ukraynadan gətirilən iribuynuzlu heyvan ətlərinin qiymətləri hansı aralıqdadır? Satıcı Abbas Vəliyevin sözlərinə görə, ölkəyə idxal edilən ətlərə, xüsusilə Monqolustan quzusuna tələbat kifayət qədərdir. Qiymətlərə gəldikdə isə yerli ətlə müqayisədə nisbətən ucuzdur.
Onun sözlərinə görə, Ukraynadan idxal edilən mal ətinin qiyməti isə hissələrə uyğun olaraq 12-14 manata aralığında dəyişir.
İqtisadçı Xalid Kərimli bildirir ki, xaricdən ölkəyə ət idxalında artımın olması yerli ət qiymətlərində artım və əhalinin ətə olan tələbatının çoxluğu ilə əlaqədardır.
Bəs yerli bazarla müqayisədə ucuz olan idxal edilmiş ətlərin keyfiyyətindən nə qədər əmin ola bilərik?
AQTA-nın şöbə müdiri Əkbər Əliyev deyib ki, idxal olunan məhsullar yalnız beynəlxalq baytarlıq sertifikatına malik olmalıdırlar.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
