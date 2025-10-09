Böyrəyini vermişdi, toyuna belə çağırılmadı - FOTO
2017-ci ildə lupus müalicəsi üçün böyrəyini dünyaca məşhur müğənni Selena Qomezə bağışlayan aktrisa Fransia Raisa müğənninin toyuna dəvət edilmədiyini açıqlayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Raisa bildirib ki, "Hamı orada idi, mən yox idim," lakin bu inciklik iddialarını "şayiə" adlandırıb.
Fransia Raisa əlavə edib:
"Hədiyyə bir xeyirxahlıq idi; əlbəttə ki, minnətdarlığımı gözləmirdim. Selena evlənir və mən onun üçün xoşbəxtəm. O, indi tamamilə fərqli həyat sürür. Mən bunu onun üçün edə bildim və minnətdaram".
Xatırladaq ki, 2017-ci ildə Qomez Raisa üçün , "O, böyrəyini mənə verməklə ən böyük hədiyyə verdi" sözlərini demişdi. Ancaq qısa müddət sonra, Qomez 2022-ci ildə Taylor Swift-i "Yeganə dostum" adlandırdıqdan sonra ikisinin mübahisə etdiyi barədə şayiələr yayılmışdı.
