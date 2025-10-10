Bu gün Nobel Sülh Mükafatının qalibinin adı açıqlanacaq

Bu gün bu il üçün Nobel Sülh Mükafatını qazanacaq şəxs və ya təşkilatın adı elan ediləcək.

Day.Az xəbər verir ki, 2025-ci il üzrə mükafata ümumilikdə 338 namizəd irəli sürülüb. Onlardan 244-ü fərdi şəxs, 94-ü isə təşkilatdır.

ABŞ Prezidenti Donald Tramp da namizədlər siyahısına daxildir. O, Barak Obamadan 16 il sonra (2009-cu ildə) Nobel Sülh Mükafatını qazanan növbəti ABŞ prezidenti olmağa çalışır.