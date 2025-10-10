https://news.day.az/azerinews/1787030.html Bu gün Nobel Sülh Mükafatının qalibinin adı açıqlanacaq Bu gün bu il üçün Nobel Sülh Mükafatını qazanacaq şəxs və ya təşkilatın adı elan ediləcək. Day.Az xəbər verir ki, 2025-ci il üzrə mükafata ümumilikdə 338 namizəd irəli sürülüb. Onlardan 244-ü fərdi şəxs, 94-ü isə təşkilatdır. ABŞ Prezidenti Donald Tramp da namizədlər siyahısına daxildir.
Bu gün Nobel Sülh Mükafatının qalibinin adı açıqlanacaq
Bu gün bu il üçün Nobel Sülh Mükafatını qazanacaq şəxs və ya təşkilatın adı elan ediləcək.
Day.Az xəbər verir ki, 2025-ci il üzrə mükafata ümumilikdə 338 namizəd irəli sürülüb. Onlardan 244-ü fərdi şəxs, 94-ü isə təşkilatdır.
ABŞ Prezidenti Donald Tramp da namizədlər siyahısına daxildir. O, Barak Obamadan 16 il sonra (2009-cu ildə) Nobel Sülh Mükafatını qazanan növbəti ABŞ prezidenti olmağa çalışır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре