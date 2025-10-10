https://news.day.az/azerinews/1787055.html “Bitcoin” bahalaşdı - Kriptovalyuta bazarının son göstəriciləri - SİYAHI Kriptovalyuta bazarında son qiymətlər məlum olub. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, ən bahalı kriptovalyuta hesab edilən "Bitcoin"in qiyməti son 1 həftədə 1,35% artaraq 121 636 dollar təşkil edib. "Eterium"un dəyəri isə son 1 həftədə 2,48% azalaraq 4,371 dollar olub. Kriptovalyutaların son 1 həftəyə nəzərən qiymət dəyişimi: Adı
“Bitcoin” bahalaşdı - Kriptovalyuta bazarının son göstəriciləri - SİYAHI
Kriptovalyuta bazarında son qiymətlər məlum olub.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, ən bahalı kriptovalyuta hesab edilən "Bitcoin"in qiyməti son 1 həftədə 1,35% artaraq 121 636 dollar təşkil edib.
"Eterium"un dəyəri isə son 1 həftədə 2,48% azalaraq 4,371 dollar olub.
Kriptovalyutaların son 1 həftəyə nəzərən qiymət dəyişimi:
|
Adı
|
Dəyəri (ABŞ dolları)
|
Son bir həftə üzrə dəyişimi
|
Bitcoin
|
121,636
|
+1.35%
|
Ethereum
|
4,371
|
-2.48%
|
Tether USDt
|
1.0004
|
-0.02%
|
XRP
|
2.8239
|
-6.48%
|
Solana
|
222.022
|
-4.11%
|
BNB
|
1,277
|
+16.09%
|
USDC
|
0.9996
|
+0.02%
|
Dogecoin
|
0.251622
|
-2.10%
|
Cardano
|
0.8197
|
-4.57%
|
TRON
|
0.335919
|
-2.17%
|
Hyperliquid
|
44.0023
|
-12.22%
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре