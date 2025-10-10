“Bitcoin” bahalaşdı

Kriptovalyuta bazarında son qiymətlər məlum olub.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, ən bahalı kriptovalyuta hesab edilən "Bitcoin"in qiyməti son 1 həftədə 1,35% artaraq 121 636 dollar təşkil edib.

"Eterium"un dəyəri isə son 1 həftədə 2,48% azalaraq 4,371 dollar olub.

Kriptovalyutaların son 1 həftəyə nəzərən qiymət dəyişimi:

Adı

Dəyəri (ABŞ dolları)

Son bir həftə üzrə dəyişimi

Bitcoin

121,636

+1.35%

Ethereum

4,371

-2.48%

Tether USDt

1.0004

-0.02%

XRP

2.8239

-6.48%

Solana

222.022

-4.11%

BNB

1,277

+16.09%

USDC

0.9996

+0.02%

Dogecoin

0.251622

-2.10%

Cardano

0.8197

-4.57%

TRON

0.335919

-2.17%

Hyperliquid

44.0023

-12.22%