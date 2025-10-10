https://news.day.az/azerinews/1787063.html Ərdoğan ona "rəis" deyən şəxsə görün necə reaksiya verdi - VİDEO Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan müxtəlif proqramlarda iştirak etmək üçün doğulduğu Rizenin Güneysu rayonuna səfər edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, Mərkəz Cami Meydanında toplaşan həmvətənlərinə avtobusun içindən xitab edib. Çıxışı zamanı maraqlı an yaşanıb. Beə ki, izdiham arasında bir vətəndaş ard-arda "Reis!
Ərdoğan ona "rəis" deyən şəxsə görün necə reaksiya verdi - VİDEO
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan müxtəlif proqramlarda iştirak etmək üçün doğulduğu Rizenin Güneysu rayonuna səfər edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, Mərkəz Cami Meydanında toplaşan həmvətənlərinə avtobusun içindən xitab edib.
Çıxışı zamanı maraqlı an yaşanıb. Beə ki, izdiham arasında bir vətəndaş ard-arda "Reis! Reis!" deyə səslənib. Ərdoğan isə gülümsəyərək, "Bir dur da..." - deyə cavab verib.
Prezidentin bu səmimi və zarafatcıl reaksiyası meydandakı insanlar tərəfindən gülüşlə qarşılanıb.
