Ərdoğan ona "rəis" deyən şəxsə görün necə reaksiya verdi

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan müxtəlif proqramlarda iştirak etmək üçün doğulduğu Rizenin Güneysu rayonuna səfər edib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, Mərkəz Cami Meydanında toplaşan həmvətənlərinə avtobusun içindən xitab edib.

Çıxışı zamanı maraqlı an yaşanıb. Beə ki, izdiham arasında bir vətəndaş ard-arda "Reis! Reis!" deyə səslənib. Ərdoğan isə gülümsəyərək, "Bir dur da..." - deyə cavab verib.

Prezidentin bu səmimi və zarafatcıl reaksiyası meydandakı insanlar tərəfindən gülüşlə qarşılanıb.