Bu küçədə hərəkət birtərəfli təşkil edilib

Vətəndaşlardan daxil olan müraciətlər əsasında AYNA-nın mütəxəssisləri tərəfindən Tələt Şıxəliyev küçəsində təhlillər aparılıb.
Day.Az Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir ki, təhlillər nəticəsində ərazidə nəqliyatın qarşı-qarşıya hərəkətində çətinlik yarandığı müəyyən edilib.
Beləliklə, Tələt Şıxəliyev küçəsində Xətai prospektindən Təbriz küçəsi istiqamətində hərəkət birtərəfli təşkil edilib.
