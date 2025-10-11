Bu küçədə hərəkət birtərəfli təşkil edilib

Vətəndaşlardan daxil olan müraciətlər əsasında AYNA-nın mütəxəssisləri tərəfindən Tələt Şıxəliyev küçəsində təhlillər aparılıb.

Day.Az Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir ki, təhlillər nəticəsində ərazidə nəqliyatın qarşı-qarşıya hərəkətində çətinlik yarandığı müəyyən edilib.

 

Beləliklə, Tələt Şıxəliyev küçəsində Xətai prospektindən Təbriz küçəsi istiqamətində hərəkət birtərəfli təşkil edilib.