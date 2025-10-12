https://news.day.az/azerinews/1787536.html Kaliforniyada helikopter qəzaya uğrayıb - VİDEO Kaliforniya ştatının Hantinqton-Biç şəhərindəki çimərlik yaxınlığında helikopter qəzaya uğrayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə NBC News məlumat yayıb. Ən azı beş nəfər yaralanıb - ikisi helikopterdə, üçü isə yerdə olub və xəstəxanaya yerləşdirilib.
Ən azı beş nəfər yaralanıb - ikisi helikopterdə, üçü isə yerdə olub və xəstəxanaya yerləşdirilib. Şahidlərin lentə aldığı görüntülərdə helikopterin idarə olunmadan fırlanaraq yerə düşdüyü görünür.
Qəzanın səbəbi hələlik müəyyən edilməyib.
