https://news.day.az/azerinews/1787674.html Qəzzada əsir mübadiləsi başlayıb Səhər saatlarından Qəzzada əsir və girovların mübadiləsinə başlanılıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, İsrail ordusu israilli əsirləri Qəzzanın şimalında qəbul etməyə hazırdır. Əsirlər Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin avtobusları ilə daşınır. "Kətaib əl-Qəssam" silahlı qruplaşması bildirib ki, 20 israilli əsiri azad edəcək.
Qəzzada əsir mübadiləsi başlayıb
Səhər saatlarından Qəzzada əsir və girovların mübadiləsinə başlanılıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, İsrail ordusu israilli əsirləri Qəzzanın şimalında qəbul etməyə hazırdır.
Əsirlər Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin avtobusları ilə daşınır.
"Kətaib əl-Qəssam" silahlı qruplaşması bildirib ki, 20 israilli əsiri azad edəcək.
Məlumata görə, İsrail ömürlük həbsə məhkum olunmuş 250 fələstinlini, eləcə də 2023-cü ildə həbs edilmiş 1700 Qəzza sakinini azad etməyi planlaşdırır.
