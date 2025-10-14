https://news.day.az/azerinews/1788099.html Türkiyədəki bu görüntülər gündəm oldu - VİDEO Türkiyədə təhlükəsizlik əməkdaşı gənc qızı tramvayın altına düşməkdən son anda xilas edib Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Kayseridə baş verib. Qulaqlıq taxan gənc qız yolun qarşı tərəfinə keçmək istəyərkən tramvay xəttinə çıxıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Kayseridə baş verib.
Qulaqlıq taxan gənc qız yolun qarşı tərəfinə keçmək istəyərkən tramvay xəttinə çıxıb. Bunun fərqinə varan təhlükəsizlik əməkdaşı dərhal müdaxilə edərək gənci tramvayın altına düşməkdən xilas edib.
Həmin anları təqdim edirik:
