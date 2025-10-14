Türkiyədəki bu görüntülər gündəm oldu

Türkiyədə təhlükəsizlik əməkdaşı gənc qızı tramvayın altına düşməkdən son anda xilas edib

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Kayseridə baş verib. 

Qulaqlıq taxan gənc qız yolun qarşı tərəfinə keçmək istəyərkən tramvay xəttinə çıxıb. Bunun fərqinə varan təhlükəsizlik əməkdaşı dərhal müdaxilə edərək gənci tramvayın altına düşməkdən xilas edib.

Həmin anları təqdim edirik: