https://news.day.az/azerinews/1788137.html Belçikada yüzlərlə hava reysi təxirə salınıb Belçikanın ən böyük hava limanı - "Brüssel-Şarleruada" ümumilli tətil ucbatından bütün hava reysləri təxirə salınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend xarici KİV-ə istinadən xəbər verir. Hava limanının nümayəndələri bildiriblər ki, personal çatışmazlığına görə belə bir şəraitdə fəaliyyəti davam etdirmək mümkün deyil.
Belçikada yüzlərlə hava reysi təxirə salınıb
Belçikanın ən böyük hava limanı - "Brüssel-Şarleruada" ümumilli tətil ucbatından bütün hava reysləri təxirə salınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Hava limanının nümayəndələri bildiriblər ki, personal çatışmazlığına görə belə bir şəraitdə fəaliyyəti davam etdirmək mümkün deyil.
Bundan başqa, hökumətin sərt büdcə ixtisarlarına qarşı başladıılan ümummilli tətil ictimai nəqliyyatın fəaliyyətində də pozuntulara gətirib çıxarıb.
Qeyd edilir ki, oktyabrın 15-də tətil çərçivəsində on minlərlə insanın Brüssel küçələrinə axışacağı gözlənilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре