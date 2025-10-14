https://news.day.az/azerinews/1788149.html Bu ölkədə milyonlarla ev daşqın riski altındadır Böyük Britaniyada iqlim dəyişikliyinin təsiri ilə daşqın riski sürətlə artır və milyonlarla ev təhlükə altına düşüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin yerli KİV-ləri məlumat yayıb.
Məlumata görə, İngiltərə, Şotlandiya və Uelsin bəzi şəhər və qəsəbələrində daimi daşqınlar və sığorta sisteminin çöküşü səbəbindən yaşayış yerlərinin tərk edilməsi qaçılmaz ola bilər.
Xüsusilə London, Mançester və İngiltərənin şimal-şərq bölgələri ən çox zərər çəkəcək ərazilər kimi göstərilir. Bir çox bölgələrdə evlərin və obyektlərin sığortalanması qeyri-mümkün olacaq.
