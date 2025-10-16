Uşaqlara qazlı içki satılmayacaq
Rusiyanın Milli Valideynlər Komitəsinin rəhbəri İrina Volynets azyaşlılara şəkərli qazlı içkilərin satılmasının qadağan edilməsini təklif edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, bu məsələ ilə bağlı müraciət artıq Dövlət Dumasının müvafiq komitəsinə göndərilib.
Volynets bildirib ki, Uşaqların Qidalanması Elmi-Tədqiqat İnstitutu ilə məsləhətləşmələr nəticəsində bu içkilərin uşaqların sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaratdığı təsdiqlənib. O, bu içkilərdə şəkərin normadan artıq olduğunu və uşaqlarda piylənmə, şəkərli diabet kimi xəstəliklərə yol açdığını vurğulayıb. Həmçinin qeyd edib ki, qazlı içkilər susuzluğu yatırtmır, "boş kalori" ilə yüklüdür və bu, çəkidə artıma səbəb olur.
Dietoloq Marina Makişa da təşəbbüsü dəstəkləyərək, belə içkilərin satışında yaş məhdudiyyəti tətbiq olunmasını, hətta şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunmasını təklif edib. Onun fikrincə, şəkər asılılıq yaradır və bu, xüsusilə yeniyetmələr üçün təhlükəlidir.
Həkim Vera Serejina da bu cür qadağanın profilaktik baxımdan əhəmiyyətli olduğunu bildirib.
Bununla belə, Dövlət Dumasının Səhiyyə Komitəsinin rəhbəri Sergey Leonov bu ideyanı mənasız sayaraq tənqid edib. O hesab edir ki, qadağalar əvəzinə cəmiyyət sağlam həyat tərzinə təşviq olunmalıdır.
Eyni zamanda, Moskva vilayətinin baş hepatoloqu Pavel Boqomolov da şəkərli qazlı içkilərin qaraciyər üçün təhlükəli olduğunu, hətta siroz və xərçəng kimi xəstəliklərə səbəb ola biləcəyini bildirib.
